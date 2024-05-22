Володин встретился с и.о. главы исполнительной власти Ирана

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в ходе визита в Иран передал послание руководству и народу страны от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе ГД подчеркнули, что в рамках визита в Тегеран Володин встретился с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.

До этого председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, прибыв в Тегеран, почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц.

Также стало известно, что министр иностранных дел Египта Самех Шукри впервые с момента разрыва отношений между Каиром и Тегераном прибыл в Иран, чтобы почтить память погибшего президента исламской республики Эбрахима Раиси.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

Ранее Песков рассказал, почему на церемонию прощания с Раиси от России был направлен председатель Госдумы Володин.