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Ермак в разговоре с Салливаном напомнил о важности ПВО для Украины

Глава офиса Зеленского Ермак отметил важность усиления ПВО западными системами

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с Джейком Салливаном, советником американского президента по нацбезопасности. Информация об этом появилась на сайте украинского президентского офиса.

«Ермак подробно проинформировал о ситуации на фронте и отметил важность усиления нашей противовоздушной обороны современными западными системами», — говорится в сообщении.

Ермак также выразил благодарность Салливану, президенту США Джо Байдену, а также конгрессу и американцам в целом за поддержку Киева и новую партию военной помощи, которая, по его словам, «уже работает на поле боя».

До этого председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук объяснил, что повышение Ермака до президентского кресла исключено в соответствии с действующим законодательством Украины. В условиях отсутствия правомочного президента его полномочия может выполнять исключительно председатель Верховной рады.

Ранее в США назвали Ермака теневым кардиналом Украины.

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