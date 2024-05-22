В Подмосковье потушили пожар в электричке

В вагоне электрички на станции Поварово в Подмосковье было ликвидировано открытое горение. Об этом сообщается на сайте подмосковного ГУ МЧС России.

«Ликвидация открытого горения», — отмечается в публикации.

До этого МЧС России сообщило, что пожар в электропоезде был локализован на площади 140 квадратных метров.

22 мая на железнодорожной станции «Поварово» в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Пассажиров эвакуировали. Предварительно, возгорание случилось между 8-м и 9-м вагонами.

До этого кровля швейной фабрики в Ногинске загорелась на всей площади. Позже сообщалось, что площадь пожара на швейной фабрике составляет 6 тыс. кв. метров, при этом пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.