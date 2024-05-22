Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье потушили пожар в электричке

МЧС: в Подмосковье на станции Поварово ликвидировано горение в вагоне электрички

В вагоне электрички на станции Поварово в Подмосковье было ликвидировано открытое горение. Об этом сообщается на сайте подмосковного ГУ МЧС России.

«Ликвидация открытого горения», — отмечается в публикации.

До этого МЧС России сообщило, что пожар в электропоезде был локализован на площади 140 квадратных метров.

22 мая на железнодорожной станции «Поварово» в Солнечногорском городском округе Московской области загорелись два вагона электропоезда. Пассажиров эвакуировали. Предварительно, возгорание случилось между 8-м и 9-м вагонами.

До этого кровля швейной фабрики в Ногинске загорелась на всей площади. Позже сообщалось, что площадь пожара на швейной фабрике составляет 6 тыс. кв. метров, при этом пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами