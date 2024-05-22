Вернувшийся с СВО забайкалец напал на женщину с ножом и угнал ее машину

В Забайкалье 22-летний местный житель, вернувшийся с СВО, совершил преступление, напав на женщину с ножом и угнав ее машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, в 2020 году мужчина получил срок за особо тяжкое преступление, совершенное в Краснокаменске. Из колонии осужденный отправился на СВО, откуда вернулся в родной город после полученного ранения.

Согласно материалам суда, будучи пьяным фигурант пошел в гости к знакомому, взяв с собой кухонный нож. По дороге он увидел, как водительница Toyota Corolla припарковала свою машину во дворе. Злоумышленник по неизвестной причине догнал у подъезда водительницу и, пригрозив ножом, отобрал у нее ключи от авто.

Правоохранители задержали забайкальца в тот же день.

Суд приговорил мужчину к шести годам с отбыванием наказания в колонии строго режима. В качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора учитывалось участие фигуранта в СВО, а также нахождение на иждивении беременной от него женщины.

Ранее осужденный за работорговлю россиянин искупил свою вину на СВО.