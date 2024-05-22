Правила оплаты больничного в 2024 году: как рассчитать сумму выплат Как оплачивается больничный: принципы расчета и изменения в 2024 году

Каждый сотрудник, работающий официально, в случае болезни имеет право оформить лист временной нетрудоспособности, проще говоря — больничный. Так он сохранит свой заработок хотя бы частично, а в некоторых случаях и целиком. Что нужно для открытия больничного, как изменились суммы выплат в 2024 году и как их рассчитать — в материале «Газеты.Ru».

Что такое больничный лист

Больничный лист или листок нетрудоспособности — это медицинский документ, который подтверждает, что человек на протяжение какого-то периода не сможет работать из-за состояния здоровья. На основании больничного листа выплачивают пособие по временной нетрудоспособности.

Врач выписывает больничный в случае:

болезни или травмы;



карантина (в том числе, если карантин ввели у ребенка в саду или школе);



необходимости протезирования в стационаре по медицинским показаниям;



долечивания в санатории после стационара;



беременности и предстоящих родов, аборта, процедуры ЭКО;



если нужен уход за заболевшим членом семьи (ребенком или другим родственником), который не является хроническим больным.

Изменения в 2024 году С 1 января 2024 года в силу вступили некоторые изменения:



1. Минимальное пособие за полный календарный месяц нетрудоспособности подняли до уровня МРОТ — 19 242 рубля.



2. Увеличился минимальный и максимальный среднедневной заработок (СЗД), по которому рассчитывают пособие. С начала 2024 года минимальный СЗД составил 632,61 рубля. Максимальный среднедневной заработок в 2024 году — 4039,73 рубля, а предельная сумма пособия — до 122 808 рублей за месяц больничного.



3. С 2023 года работникам больше не нужно просить у работодателей справку 182н. Раньше ее оформляли работникам при увольнении для расчета пособий на новом месте работы. Теперь все сведения СФР (Социальный фонд России) будет получать от ФНС (Федеральная налоговая служба).



Кому могут выписать больничный

На финансовую помощь при заболевании имеют право:

работники по трудовому договору (в том числе иностранные сотрудники);



работники, нанятые по ГПД (гражданско-правовому договору) или ГПХ (договору гражданско-правового характера), кроме ИП и самозанятых. До 2024 года возможности получать больничные пособия у таких работников не было;



индивидуальные предприниматели и адвокаты, если они зарегистрированы в Социальном фонде России и платят взносы.

Для тех, кто работает на неполную ставку, размер пособия определяется пропорционально продолжительности рабочего времени. Например, если сотрудник работает на 0,5 ставки, то сумма будет вдвое меньше, чем при работе на полную ставку.

close 100% Александр Кряжев/РИА «Новости»

Кто оплачивает больничный

Первые три дня болезни оплачивает работодатель, остальную сумму, по закону, перечисляет Социальный фонд. Новое ведомство появилось 1 января 2023 года в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Если сотрудник берет больничный по уходу за ребенком или больным родственником, а также в случае несчастного случая на производстве, протезирования в стационаре, последующего долечивания в санатории или карантина, то такие листки временной нетрудоспособности полностью оплачивает СФР. Работодатель в таких случаях просто передает в фонд сведения о зарплате, стаже и дополнительных выплатах сотруднику.

Сумма выплат по больничному зависит от:

страхового стажа работника;



количества дней на больничном;



среднего заработка работника за два календарных года;



страхового стажа работника;



степени родства с болеющим, за которым нужен уход;



возраста ребенка, если больничный выдан для ухода за ним;



вида и продолжительности лечения ребенка.

Выплата по больничному облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) — 13%, кроме случаев больничного по беременности и родам.

Работодатель по закону должен рассчитать пособие в течение десяти дней после того, как получит сведения из СФР о закрытии электронного листа нетрудоспособности (ЭЛН). Деньги выплатят вместе с зарплатой или авансом.

Если работодатель вовремя не выплатит пособие, его могут оштрафовать, так как это приравнивается к невыплате заработной платы. Работник может обратиться к работодателю с письменной претензией, а также пожаловаться в Госинспекцию труда, прокуратуру или в суд.

Как рассчитать выплаты по больничному: общая формула

Сумма выплат по больничному листу зависит от страхового стажа (это период, когда работодатель отчислял за него взносы в Социальный фонд).

стаж более восьми лет — 100% от месячной зарплаты;



от пяти до восьми лет — 80% от зарплаты;



менее пяти лет — 60% от зарплаты.

Льготные категории граждан (например, инвалиды I и II групп) имеют право на 100%-ную компенсацию больничных вне зависимости от стажа.

Чтобы рассчитать выплаты, можно использовать общую формулу:

Посчитайте все доходы за два года, полученные у всех работодателей. Учитывается только официальный заработок, на который начислялись страховые взносы. Если он меньше 24 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) — с 1 января 2024 года это 461 808 рублей 19 242 рубля, умноженные на 24 месяца , в дальнейший расчет возьмите именно сумму МРОТ за два года. Если заработок за два года больше максимальной установленной суммы — в 2024 году это 2 949 000 рублей, возьмите максимальный размер. Если же реальный заработок больше минимального и меньше максимального, отталкивайтесь от него.

Полученную сумму поделите на количество дней в двух годах — 730. Так вы получите среднедневной заработок (СДЗ).

Процент выплат в зависимости от стажа (60%, 80% или 100%) поделите на 100. Затем полученную сумму умножьте на СДЗ. Сравните получившееся число с размером МРОТ, поделенным на число дней в месяце, в котором был оформлен больничный. Если пособие меньше минимального размера, в расчет берется минимальный.

Получившееся число умножьте на количество дней, проведенных на больничном.

Оплачиваются все календарные дни, проведенные на больничном — как рабочие, так и выходные с праздниками.

Пример расчета выплат

Сотрудник официально работает в компании три года (сумма выплаты по стажу — 60% от зарплаты), и ему пришлось взять больничный на 14 дней по состоянию здоровья.

Его доход за последние два года составил 1 250 000 рублей (примерно 50 тыс. рублей в месяц). Эта суммы не превышает предельные величины, поэтому берется в расчет полностью. Исходя из формулы, он делит доход за два года на 730 дней и получает 1712 рублей — среднедневной заработок (СЗД).

Дневное пособие от страхового он рассчитывает по формуле: СЗД в 1712 рублей умножает на 0,6 (60% от зарплаты за три года стажа) и получает сумму 1027 рублей. Затем сотрудник умножает полученное число на количество больничных дней: 1027 на 14 и получает 14 378 рублей — выплату по больничному за две недели.

Справка Пример с подсчетами упрощен, так как заработок за расчетный период состоит не только из зарплаты, но и из дополнительных официальных выплат, на которые начислялись страховые взносы: премии, доплаты (например, за переработку или работу в официальные выходные), отпускные.



Как оформить больничный лист

Сотрудник должен обратиться в поликлинику или больницу, где ему откроют больничный на определенное количество календарных дней. При необходимости можно вызвать врача на дом.

После осмотра врач оформляет электронный лист нетрудоспособности и заносит данные о состоянии здоровья в медкарту пациента или в историю болезни. Чтобы данные были переданы работодателю, заболевший сотрудник должен предоставить паспортные данные и СНИЛС.

Оплата и передача сведений больничного происходят в беззаявительном, автоматическом режиме.

Больничный лист, как это было раньше с бумажным документом, никуда сдавать не нужно — все данные автоматически поступают в СФР и работодателю через единую систему обмена электронными документами между компаниями и госорганами (СБИС). Также электронный лист нетрудоспособности примерно через два-три рабочих дня отобразится у заболевшего в личном кабинете на «Госуслугах».

При необходимости больничный можно продлить на повторном приеме у врача. Информацию об этом работодатель также получит автоматически.

На какой срок можно взять больничный

Минимальный срок больничного — один день, например, если этот день необходим для прохождения медицинских процедур. Если заболевание или травма не очень серьезные, врач может отправить человека на больничный на срок до 15 дней.

Когда требуется более длительное лечение, назначается врачебная комиссия, которая устанавливает срок больничного листа. Максимальный период нахождения на больничном не должен составлять более 10 месяцев, а при туберкулезе — один год.

При лечении в стационаре врач оформляет пациенту больничный лист на весь период пребывания в медучреждении. При необходимости после выписки врач может дополнительно дать 10 дней на реабилитацию.

Срок больничного по беременности и родам

Больничный по беременности и родам обычно оформляют на 4,5 месяца — 140 календарных дней. В некоторых случаях срок могут увеличить, например, если роды были с осложнениями, то лист нетрудоспособности оформят на 156 дней, а при рождении двух и более детей — на 194 дня.

Беременные женщины могут уходить на больничный с 30-й недели одноплодной беременности (7,5 месяцев), при многоплодной — с 28-й недели (семь месяцев).