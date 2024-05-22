Военная операция на Украине, день 819-й

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, в США полагают, что Россия выпустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по их мнению, возможно, является противоспутниковым космическим аппаратом, способным атаковать другие спутники в этой области орбиты.
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожили беспилотник в Дзержинском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Шапша.
Российские войска нанесли три удара по энергетическим объектам города Шостка Сумской области Украины, в том числе в районе военных складов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
❗️ Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 6 реактивных снарядов системы «Град», запущенных Украиной, сообщает Минобороны.
Участие Франции в боевых действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта, что многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.
Группа конгрессменов США во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером обратилась к министру обороны страны Ллойду Остину с призывом разрешить украинской армии использовать передаваемое американское оружие для нанесения ударов по территории России.
Суд приговорил к 12 годам колонии жительницу Забайкальского края, которая передавала данные о российских военных спецслужбам Украины, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.