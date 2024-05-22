Военная операция на Украине, день 819-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 819-й день

Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии за госизмену. Группа конгрессменов призвала министра обороны США Остина разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. В случае отправки французских войск на территорию Украины ответ РФ будет лежать не только в политической плоскости, заявил глава первого европейского департамента МИД России Студенников. «Газета.Ru» ведет хронику событий.