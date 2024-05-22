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Политика

Военная операция на Украине, день 819-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 819-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Забайкальский краевой суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии за госизмену. Группа конгрессменов призвала министра обороны США Остина разрешить Украине использовать американское оружие для ударов по территории России. В случае отправки французских войск на территорию Украины ответ РФ будет лежать не только в политической плоскости, заявил глава первого европейского департамента МИД России Студенников. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:05

За ночь уничтожены четыре БПЛА над Белгородской и Калужской областями, сообщили в МО РФ.

8:57

По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, в США полагают, что Россия выпустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по их мнению, возможно, является противоспутниковым космическим аппаратом, способным атаковать другие спутники в этой области орбиты.

8:43

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на среду уничтожили беспилотник в Дзержинском районе Калужской области, сообщил губернатор региона Шапша.

8:36

Российские войска нанесли три удара по энергетическим объектам города Шостка Сумской области Украины, в том числе в районе военных складов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

8:26

❗️ Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 6 реактивных снарядов системы «Град», запущенных Украиной, сообщает Минобороны.

8:21

Участие Франции в боевых действиях на Украине официально сделает ее стороной конфликта, что многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

8:15

Группа конгрессменов США во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером обратилась к министру обороны страны Ллойду Остину с призывом разрешить украинской армии использовать передаваемое американское оружие для нанесения ударов по территории России.

8:03

Суд приговорил к 12 годам колонии жительницу Забайкальского края, которая передавала данные о российских военных спецслужбам Украины, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 819-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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