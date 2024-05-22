В конгрессе просят разрешить ВСУ бить по РФ оружием США. В Киеве верят, что так защитят Харьков В конгрессе попросили главу Пентагона разрешить ВСУ атаковать Россию оружием США

13 американских конгрессменов попросили Пентагон разрешить Украине воспользоваться предоставленным оружием для ударов по территории России. Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что это поможет предотвратить наступление ВС РФ. Президент страны Владимир Зеленский призвал союзников снять запрет, чтобы у Киева появилась возможность поразить российские склады боеприпасов и самолеты.

В США 13 конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером обратились к американскому министру обороны Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине использовать переданное ей оружие для ударов по территории России.

«Украинцы не смогли защитить себя из-за нынешней политики администрации [США]... Необходимо, чтобы администрация Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций», — говорится в письме конгрессменов.

Письмо было направлено в том числе на фоне ухудшения ситуации на харьковском направлении.

Американские чиновники пояснили, что предлагают использовать переданное оружие для «ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах». Они утверждают, что администрация президента Джо Байдена своими ограничениями мешает действиям украинской армии, которая уже давно добивается соответствующего разрешения.

Кроме того, члены конгресса призвали Пентагон обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16. Авторы письма напомнили, что к концу года планируется обучить 12 летчиков, но этого недостаточно. Помимо прочего, политики призвали дать Украине достаточное для обороны количество систем ПВО.

Официальная позиция министерства обороны США не изменилась: Пентагон против того, чтобы Киев использовал американское оружие в атаках на Россию. Официальный представитель ведомства Патрик Райдер пояснил, что США передает Украине оружие только для защиты своей территории.

«Несправедливый запрет»

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в беседе с Financial Times заявил, что США должны снять свой «абсолютно несправедливый» запрет, чтобы помочь предотвратить новое наступление Москвы. Вашингтон же опасается, что это может привести к эскалации конфликта.

В ответ на подобные опасения Литвиненко утверждает, что удары по российским складам оружия, логистическим узлам и нефтеперерабатывающим заводам смогут предотвратить любое наступление.

Украинцы считают, что, если бы у них не было запрета на удары, российская армия не смогла бы продвинуться так далеко.



По словам Литвиненко, в наступательной операции в Харьковской области приняли участие только 30 тыс. человек. Он также отметил, что целью ВС РФ было создание буферной зоны для защиты Белгородской области и отвлечение украинских сил из других стратегических горячих точек. Украинский чиновник утверждает, что сейчас ВСУ стабилизировали ситуацию около Харькова и Часового Яра, однако он не знает, что может произойти в ближайшие месяцы.

Литвиненко также призвал союзников усилить санкции в отношении России, чтобы она не смогла производить «самое современное оружие». Он утверждает, что пока что ВСУ держат линию фронта, но шансы на прорыв на поле боя в этом году у них невысоки.

«Единственный путь»

Украинский президент Владимир Зеленский в беседе с The New York Times заявил, что Украина сама производит оружие и беспилотники, а ВСУ используют их исключительно в целях обороны. По словам Зеленского, Киев всегда просил лидеров западных стран предоставить оружие исключительно для защиты.

Украинский лидер считает, что «единственный путь», который поможет Украине защититься, — использовать дальнобойное оружие — ATACMS, HIMARS, Storm Shadow, Scalp и другие.

«То же самое относится и к ПВО. <...> Мы можем либо поразить ракету, которая залетает на территорию Украины, либо поразить самолет перед запуском. Чтобы поразить ракету, нам нужна противовоздушная оборона. Чтобы поразить самолет, нам нужно соответствующее оружие и разрешение», — отметил Зеленский.

Он заявил, что просил разрешения на использование оружия у госсекретаря США Энтони Блинкена, общался с администрацией Байдена и с лидерами других стран-союзников.

Зеленский также посетовал, что западные страны не применили санкции «на 100%», так как «это будет означать полный разрыв экономических отношений с Российской Федерацией».

«Почему Украине нельзя дать возможность использовать [дальнобойное оружие]? Вам скажут, что это эскалация. Нет. Это полный разрыв любых отношений с РФ. Все держат дверь в отношениях с Россией слегка приоткрытой. Не такой открытой, как было после 2014 года... Но каждый из лидеров оставил их слегка приоткрытыми», — заявил Зеленский.

Издание Politico выяснило, что украинские чиновники попросили снять запрет на использования оружия, так как он удерживает их от атак на российские позиции, которые, как утверждается, готовятся к наступлению на Харьков.

В середине мая группа украинских чиновников приехала в Вашингтон, чтобы заручиться поддержкой конгресса в этом вопросе. Они заявили, что уже несколько недель наблюдают за концентрацией российских войск возле украинской границы, при этом не могут нанести «превентивный удар» из-за политики Вашингтона: администрация Байдена отправляет оружие только для обороны.