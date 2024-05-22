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В ЛНР отец намазал голову дочери бензином и посадил около печи, чтобы вывести вшей

В ЛНР под суд пойдет мужчина, выводивший ребенку вшей бензином около печи

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Житель ЛНР стал фигурантом уголовного дела после того, как решил вывести вшей у ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, мужчина из Свердловска посадил дочь около печи и начал обрабатывать голову смесью легковоспламеняющихся жидкостей. В какой-то момент произошло возгорание и огонь попал на младшего члена семьи.

Приехавшие на место медики спасти ребенка не смогли.

В отношении родителя возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе и по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе», отец намазал голову дочери бензином. После возгорания ребенка направили в больницу Луганска. При этом, по данным источника, родители не приезжали к младшему члену семьи, ссылаясь на проблемы с документами.

Во время беседы с правоохранителями отец сознался в содеянном. Ему грозит срок до двух лет лишения свободы.

Ранее в Австралии мать отказалась травить вшей у дочери, потому что она веган.

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