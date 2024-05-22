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В России продлят срок службы устаревших лифтов

Мутко: срок службы 70 тысяч устаревших лифтов продлят на пять лет

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

В России намерены продлить срок службы устаревших лифтов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу компании «Дом.РФ» Виталия Мутко.

Более чем у 70 тыс. лифтов по всей стране 1 января 2025 года завершается срок службы в 25 лет.

«Естественно, мы их продлим еще на пять лет, это понятно», — заявил Мутко.

При этом он признал, что проблему износа оборудования переносы сроков службы не решают.

До лета власти планировали утвердить программу возрождения лифтовой отрасли в России. Еще в марте правительству было поручено подготовить дорожную карту по лифтовому хозяйству.

На данный момент в российских многоквартирных домах эксплуатируется более 80 тыс. лифтов с истекшим сроком службы.

В прошлом году один из крупнейших производителей лифтов, эскалаторов и подъемников в мире Kone ушел из России.

Ранее россиянам рассказали, как сдать жилье в аренду подороже. Один из факторов — наличие лифта в доме.

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