Мальдивы откажутся от доллара в международных расчетах с двумя странами

Мальдивы договорились с КНР и Индией о переходе на расчеты в национальных валютах вместо доллара США. Об этом сообщает The Economic Times.

Отказ от использования американской валюты в торговле с этими двумя странами позволит Мальдивам сэкономить до 50% от ежегодного объема импорта, что составляет порядка $1,5 млрд в денежном эквиваленте.

Международная торговля в местных валютах является взаимовыгодным механизмом. Таким образом страны экономят свои валютные резервы и сокращают риски от колебания валютных курсов.

До этого сообщалось, что Россия в марте получила рекордную долю выручки в рублях за поставки в Европу — 58,5%. Доля рубля в расчетах со странами Карибского бассейна и вовсе составила 94%.

Ранее Путин заявил, что почти 90% платежей РФ с Китаем проходят в нацвалютах.