Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мальдивы откажутся от доллара в международных расчетах с двумя странами

Мальдивы договорились с Индией и Китаем о переходе на нацвалюты в расчетах

close
100%
Shutterstock/OlekStock

Мальдивы договорились с КНР и Индией о переходе на расчеты в национальных валютах вместо доллара США. Об этом сообщает The Economic Times.

Отказ от использования американской валюты в торговле с этими двумя странами позволит Мальдивам сэкономить до 50% от ежегодного объема импорта, что составляет порядка $1,5 млрд в денежном эквиваленте.

Международная торговля в местных валютах является взаимовыгодным механизмом. Таким образом страны экономят свои валютные резервы и сокращают риски от колебания валютных курсов.

До этого сообщалось, что Россия в марте получила рекордную долю выручки в рублях за поставки в Европу — 58,5%. Доля рубля в расчетах со странами Карибского бассейна и вовсе составила 94%.

Ранее Путин заявил, что почти 90% платежей РФ с Китаем проходят в нацвалютах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами