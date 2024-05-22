Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина и США финализируют работу над соглашением о гарантиях безопасности Киеву

Офис Зеленского: работа над соглашением о безопасности с США почти закончена

close
100%
Tobias SCHWARZ/Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с помощником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном соглашение о гарантиях безопасности Киеву, работа над которым финализируется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офис Зеленского.

«Отдельно уделили внимание соглашению о гарантиях безопасности между Украиной и США, работа над которым близится к завершению», — говорится в тексте.

Кроме того, Ермак сообщил Салливану подробности о ситуации на фронте, в очередной раз указав на необходимость поставок систем ПВО на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Инициативы трех морей («Триморья») встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и предложил ему начать работу над соглашением о гарантиях безопасности Киеву.

До этого заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига назвал шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева.

Ранее Блинкен раскрыл, когда США и Украина подпишут соглашение о гарантиях безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами