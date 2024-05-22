Украина и США финализируют работу над соглашением о гарантиях безопасности Киеву

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с помощником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном соглашение о гарантиях безопасности Киеву, работа над которым финализируется. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офис Зеленского.

«Отдельно уделили внимание соглашению о гарантиях безопасности между Украиной и США, работа над которым близится к завершению», — говорится в тексте.

Кроме того, Ермак сообщил Салливану подробности о ситуации на фронте, в очередной раз указав на необходимость поставок систем ПВО на Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита Инициативы трех морей («Триморья») встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и предложил ему начать работу над соглашением о гарантиях безопасности Киеву.

До этого заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига назвал шесть стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева.

Ранее Блинкен раскрыл, когда США и Украина подпишут соглашение о гарантиях безопасности.