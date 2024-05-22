OMV сообщила об угрозах поставкам газа в Австрию

Австрийская компания OMV сообщила об угрозах поставкам российского газа в страну. Об этом пишет Bloomberg.

В последние семь месяцев 80% газового импорта страны приходилось на «Газпром», однако компания подала в суд на австрийского контрагента из-за его неспособности своевременно оплатить поставки газа.

22 марта 2024 года «Газпром» подал в суд иск к «дочке» австрийской нефтегазовой компании OMV.

Противоречия по вопросам оплаты поставок возникли после того, как в феврале 2024-го министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер призвала к пересмотру условий контракта с Россией и указала на рост доли поставок российского газа в импорте этого топлива до 98% в декабре 2023 года.

В январе глава OMV Альфред Штерн заявил, что опасается прекращения поставок российского газа в Австрию через Украину.

Позднее пресс-служба концерна сообщала, что российский газ не подпадает под санкции Евросоюза, для отказа от него властям Австрии необходимо сформировать правовую основу.

Ранее суд запретил «дочке» австрийской OMV вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом.