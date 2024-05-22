В Минфине назвали фактор для решения о повышении пошлин на вино из стран НАТО

В Министерстве финансов РФ считают преждевременным дальнейшее повышение импортных пошлин на вина из недружественных стран. Об этом заявил статс-секретарь — замглавы ведомства Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

По его словам, сначала необходимо проанализировать результаты действия введенных с 1 мая повышенных акцизов на виноградную продукцию.

«Полагаем, что надо сначала помониторить ситуацию, насколько эффективно будут «работать» повышенные акцизы, потом уже принимать решения по повышению пошлин», — пояснил Сазанов.

Он обратил внимание, что одновременный существенный рост акцизов и таможенных сборов может привести к чрезмерному удорожанию алкогольной продукции для потребителей.

«На данном этапе предложили посмотреть, как сработают повышенные ставки акциза, и потом уже принимать решение по пошлинам. Нужно мониторить ситуацию, вот это мы предложили», — отметил замминистра.

С 1 мая 2024 года в России акцизы на вино были увеличены в три раза по сравнению с предыдущим уровнем. Ассоциация виноградарей и виноделов предлагала также резко, в 10 раз поднять пошлины на импорт вина из стран НАТО, доведя их до 200%, для защиты внутреннего рынка.

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