Генсек ООН подтвердил свое участие в предстоящем саммите ШОС в Астане

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое состоится в Астане 3–4 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

«В ходе встречи генсек ООН подтвердил свое участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС, которое состоится 3–4 июля в Астане», — отметили в пресс-службе, добавив, что визит главы организации состоится в рамках его поездки по странам Центральной Азии.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что ШОС и БРИКС стали ключевыми опорами формирующегося многополярного миропорядка. Глава государства отметил, что эти организации являются достойными примерами взаимовыгодного сотрудничества, участники которых осуществляют конструктивное взаимодействие в политике, безопасности, экономике и в гуманитарной сфере.

Ранее в министерстве обороны РФ анонсировали скорое вступление Белоруссии в ШОС.