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Создатель агентства TCI ответил на новость о концерте Канье Уэста в Москве

Продюсер Эдуард Ратников заявил, что концерта Канье Уэста в Москве не будет

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ye/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг в беседе с агентством городских новостей «Москва» слухи о выступлении американского рэпера Канье Уэста этим летом в Москве.

Ратников заявил, что концерта Уэста в столице России не будет этим летом.

8 мая Telegram-канал Mash со ссылкой на организаторов концерта в «Лужниках» писал, что Канье Уэст планирует выступить в России этим летом. По словам собеседников канала, контракт с артистом уже подписан. Ожидается, что он отыграет шоу в России в свой день рождения 8 июня. Визит в страну он намерен совершить вместе с женой Бьянкой.

По данным Mash, переговоры с Канье велись больше года, а главное желание рэпера — посмотреть Москву, «дать крутой концерт» и отпраздновать 47-летие в одном из мест столицы.

В тот же день продюсер Яна Рудковская заявила, что рэпер Канье Уэст прилетит в Россию осенью.

По словам Яны Рудковской, Евгений Финкельштейн, который занимался организацией концертов зарубежных знаменитостей в России, подтвердил «сам факт переговоров» с американским рэпером.

Ранее телеканал «Пятница!» ответил на слухи о съемках нового шоу с Ивлеевой.

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