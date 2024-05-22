Три страны признали Палестину. В России считают, что это только начало Ирландия, Испания и Норвегия официально признали Палестину

Три страны в один день — Норвегия, Ирландия и Испания — объявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора. В ответ на это Израиль отозвал из этих стран своих послов. Пока в ХАМАС приветствуют международное признание, израильтяне обещают продолжать военные действия, несмотря на него.

Норвегия, Ирландия и Испания официально признали Палестину. Решение вступит в силу 28 мая.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выдвинул предложение о признании палестинского государства в парламенте. Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре обозначили решение во время пресс-конференций в тот же день.

По словам Стёре, это поможет установить мир на Ближнем Востоке.

«Когда мы признаем Палестину, мы сможем сильнее поощрять другие страны поддерживать строительство палестинского государства и сможем привлечь палестинское государство к ответственности», — отметил Стёре, цитирует норвежский телеканал NRK.

Харрис поблагодарил Норвегию и Испанию за сотрудничество и выразил надежду на продолжение работы над достижением мира между Израилем и Палестиной.

Норвегия намерена закрепить за Палестиной границы до 1967 года — Западный Берег, сектор Газа и Иерусалим в качестве общей с Израилем столицы.

Норвегия решила признать государственность Палестины в условиях конфликта, чтобы сделать «шаг на пути к миру». Стёре отметил, что ответственность за мирное урегулирование должны взять на себя палестинские власти, «а не вооруженные ополченцы». Норвежские власти предполагают, что такой вариант возможен. Они подчеркнули, что не поддерживают государство, которым управляет ХАМАС. Они хотят поспособствовать созданию страны, которая возникла на базе Палестинской автономии.

«Это может дать палестинцам надежду на будущее», — отметил Стёре.

С 2011 года у Палестины есть свое представительство в Норвегии. После официального признания его преобразуют в посольство. Норвегия также выступила за вступление Палестины в ООН.

Как отреагировали Израиль и ХАМАС

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в социальных сетях объявил об отзыве послов из Норвегии и Ирландии для консультации:

«Я направляю ясный и недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает его суверенитет и ставит под угрозу его безопасность».

Позднее Израиль пошел на аналогичный шаг в отношении Испании. Послов Испании, Норвегии и Ирландии вызвали в МИД Израиля на «разъяснительную беседу с выговором».

Кац заявил, что признание Палестинского государства странами ЕС показало палестинцам и всему миру, что «терроризм окупается». Министр отметил, что эти действия повлекут за собой серьезные последствия. Он утверждает, что признание Палестины не остановит его страны от достижения своих целей.

Палестинское движение ХАМАС в своем Telegram-канале опубликовало заявление, в котором приветствовало заявления Норвегии, Ирландии и Испании о признании государства Палестины и назвало это «важным шагом на пути к утверждению права палестинского народа на создание собственного независимого государства».

Российская оценка

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал в Telegram-канале, что Норвегия и Ирландия — страны, «сильно зависящие от США и их политических подходов», — пошли на признание Палестины независимым государством. По его словам, ранее 143 члена ООН проголосовали за расширение полномочий Палестины в организации, девять были против. Пушков отметил, что большая часть союзников США воздержалась.

«Ведя наступательную операцию в секторе Газа, Израиль ведет оборонительные бои в зоне мировой дипломатии и на информационном фронте, находясь и там, и там в положении отступающего. Можно предположить, что процесс мирового признания Палестины продолжится. В конечном счете решение ближневосточного кризиса, которому уже около 80 лет, возможно только на базе создания и сосуществования двух государств», — написал Пушков.

Чиновник заметил, что в связи с признанием Палестины сразу тремя европейскими странами «можно говорить о начавшейся полосе признания Палестины западными государствами».

Политолог-международник, востоковед, эксперт РСМД Елена Супонина в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что Израиль не будет принимать во внимание эти «телодвижения со стороны европейских государств».

«В конце концов это не первые государства, которые признают Палестину. Уже более 143 государств до этого признали. На практике это мало что изменит. Другое дело, что Палестина стремится в ООН в качестве полноправного члена, и здесь будет решать Совет безопасности ООН. Но там право вето принадлежит США, так что здесь вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Американцы стоят полностью на стороне Израиля», — сказала Супонина.

По словам эксперта, признание Палестины говорит о расколе в западном сообществе, так как мнение стран-членов ЕС и США разделилось. Она утверждает, что Ближний Восток снова расколол западный лагерь.

По данным Politico, в марте Бельгия и Словения неофициально выразили свое намерение также признать Палестину, однако неизвестно, намерены ли они действительно это сделать. Палестину уже признала Швеция. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Румыния, Польша и Словакия пошли на этот шаг до вступления в ЕС.

Крупные европейские страны, в том числе Германия и Франция, поддерживают Палестину финансово и имеют в Рамалле представительства (не посольства), но официально ее государственность они не признали. При этом США вместе с другими большими игроками считают, что Палестину нужно признать только в рамках соглашения с Израилем — де-факто предоставляя правительству страны право вето.