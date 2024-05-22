Финансист заявил о росте продаж валюты россиянами

Падение курсов ключевых валют — доллара, евро, юаня — к рублю до очередных минимумов произошло за счет роста продаж россиянами инвалюты. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Падение ключевых валют в паре с рублем до столь низких уровней может вызывать самоусиливающийся эффект за счет продаж инвалюты теми, кто ею запасался в ожидании быстрой девальвации рубля. Это выступает дополнительным драйвером укрепления рубля вместе с приближением пика налоговых платежей экспортеров, который приходится 28 мая», — отметил эксперт.

Рубль в начале торгов Мосбиржи 22 мая умеренно подешевел, но вскоре резко укрепился, в очередной раз обновив четырехмесячный максимум. Доллар опускался до 89,75 рубля, юань — до 12,37 рубля, евро установил недельный минимум вблизи 97,6 рубля. Однако к старту основной сессии рубль растерял почти все достижения.

По данным биржи на 16:22 мск 22 мая, доллар стоит 90,15 рубля, евро — 97,71 рубля , юань — 12,41 рубля.

До этого Бабин предположил, что курс рубля перейдет к устойчивому снижению после 28 мая.

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