На Украине приговорили гражданина Белоруссии к 15 годам тюрьмы

Украинский суд приговорил гражданина Белоруссии к 15 годам лишения свободы по статям «Диверсии» и «Участие в террористической организации». Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ (Службы безопасности Украины).

По данным украинского ведомства, неназванный гражданин Белоруссии был задержан в начале 2024 года при попытке установки GPS-маячков на объектах энергетической инфраструктуры в Киевской области. Помимо лишения свободы, он также будет лишен имущества, которое после вступления приговора в силу конфискуют в пользу бюджета Украины.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина не должна быть плацдармом для нападения на РФ и Белоруссию.

В апреле 2024 года Лукашенко заявил, что для украинцев и Запада настал момент вступить в переговоры с РФ.

В том же месяце он сказал, что основой для российско-украинских переговоров должны стать проекты договоренностей, обсуждавшиеся в Стамбуле в 2022 году. В пресс-службе Кремля подчеркнули, что президент России Владимир Путин согласился с предложением белорусского коллеги вернуться к проекту стамбульского договора с Украиной.

Ранее Украина разорвала сотрудничество с МЧС Белоруссии.