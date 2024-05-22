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Бывший депутат Илья Яшин сообщил о переводе в ШИЗО

Находящийся в смоленской ИК-3 экс-депутат Яшин попал в ШИЗО на 15 суток

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом), отбывающего наказание в смоленской колонии (ИК-3) по обвинению в распространении фейков об армии, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток. Об этом сообщает РБК.

Яшин рассказал, что поводом для отправки в ШИЗО послужило то, что он «покинул спальное место в бараке якобы на три минуты позже команды «подъем».

Экс-депутат считает, что администрация колонии решила сорвать его трехдневное свидание с родителями, которое должно было начаться 27 мая.

В марте 2024 года Яшина поставили на особый учет в колонии.

По его словам, теперь он числится как заключенный, склонный к «изучению и распространению экстремизма».

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Кроме того, политику запретили в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. Согласно приговору судьи, время, проведенное им в СИЗО, засчитывается в срок наказания из расчета день за полтора.

Ранее Конституционный суд отказался отменить статью о дискредитации Вооруженных сил РФ.

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