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В Якутии проходит активная фаза весеннего половодья

Глава МЧС Куренков предупредил об активной фазе весеннего половодья в Якутии

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Shutterstock/sunakri

На территории Якутии проходит активная фаза весеннего половодья. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков в ходе заседания рабочей группы, задействованной в работе по ликвидации последствий паводка в регионе, передает ТАСС.

«На сегодняшний день на территории республики проходит активная фаза весеннего половодья, ледоход на реке Лена продолжается», — сказал Куренков.

По его словам, из ряда районов вода уже отступила. Однако для того, чтобы пострадавшие могли вернуться к привычной жизни, необходимо сделать все возможное, подчеркнул он.

Также глава МЧС РФ призвал сосредоточиться на мероприятиях по защите населенных пунктов, объектов экономики, дорог и мостов, подверженных подтоплению, а также на превентивной эвакуации населения.

В начале мая сообщалось, что из-за резкого повышения температуры воздуха талые воды начали затапливать город Среднеколымск в Якутии.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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