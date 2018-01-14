В Анапе семь человек отравились газом

В Анапе семь человек пострадали от отравления газом, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В 14.43 мск поступило сообщение об отравлении бытовым газом троих взрослых и четверых детей — все они проживали в доме села Цибанобалка по ул. Садовая», — сказал источник.

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Пятеро пострадавших были госпитализированы, еще двое отказались.

Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Омске.