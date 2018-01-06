Экстренные службы в Москве проверяют аэропорт Домодедово после сообщения о минировании, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Анонимный злоумышленник сообщил на телефон экстренных службы о том, что в аэропорту «Домодедово» якобы заложены самодельные взрывные устройства. На место выехали взрывотехники и специалисты соответствующих служб», — сообщил источник.

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Службы авиационной безопасности усилили контроль на входе в аэропорт, а также внутри терминала.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции проверяют информацию об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах в Москве.