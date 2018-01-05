СБУ вызвала Саакашвили на допрос

Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вызвали на допрос в главное управление Службы безопасности Украины в Киеве на 10 января, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на его адвоката Руслана Чернолуцкого.

Он отметил, что Саакашвили и его защитники готовы прийти на допрос при условии, что все соответствующие документы, касающиеся вызова на допрос, оформлены надлежащим образом и все процедуры будут происходить в соответствии с законодательством.

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Ранее сообщалось, что суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.

Саакашвили было предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями лицами, занимающими государственно-политические должности».