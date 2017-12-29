В Москве установлен температурный рекорд

В Москве 29 декабря был установлен рекорд тепла, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, «в результате поступления субтропического тепла черноморского происхождения на среднерусскую равнину» температура воздуха достигла +3,7°С.

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«Таким образом, пал рекорд 42-летней давности и 29 декабря 2017 года стал самым теплым за всю историю наблюдений», — добавил Тишковец.

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