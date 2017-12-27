По факту стрельбы на фабрике в Москве возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия» в отношении бывшего собственника фабрики «Меньшевик» в Москве, сообщается на сайте СК.

«По имеющимся данным, утром 27 декабря, бывший собственник фабрики, находясь на ее территории по улице Иловайская в городе Москве, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики. После этого он достал оружие и совершил несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался», – говорится в сообщении.

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Отмечается, что подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает сопротивление силовикам, пытающимся его задержать.

Ранее в МВД опровергли захват заложников на фабрике в Москве.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.