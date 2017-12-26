Более 20 сел на Сахалине остались без света из-за мощного циклона

Более 20 сел на острове Сахалин полностью обесточены в результате прохождения мощного циклона, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Сахалинэнерго».

«Сахалинэнерго» ведет восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных сегодня мощным снежным циклоном. В ликвидации последствий непогоды участвуют 27 оперативно-выездных бригад компании — 82 человека и 32 единицы техники», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что наибольший удар стихия нанесла населенным пунктам на западном побережье Сахалина.

«В целом при прохождении циклона, который сопровождался штормовым ветром и мокрым снегом, произошло семь отключений линий электропередачи напряжением 220 кВ, шесть ЛЭП - 110 кВ, пять ЛЭП — 35 кВ, 85 ЛЭП — 6-10 кВ. Отключено 405 трансформаторных подстанций. Работы на линиях электропередачи осложняются продолжающейся непогодой — сильным ветром и снегом», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мощный циклон нарушил авиасообщение с Камчаткой.