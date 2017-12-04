Источник: в Домодедово задержали заявившего о бомбе мужчину

В московском аэропорту Домодедово задержали мужчину, который заявил сотрудникам авиационной безопасности о том, что у него якобы есть взрывное устройство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации аэропорта.

«Неизвестный мужчина, находясь в здании аэровокзала на входе в «стерильную зону», заявил сотрудникам авиационной безопасности о якобы наличии у него взрывного устройства. Был немедленно задержан, уложен на пол, а территория вокруг него огорожена», — заявил источник.

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Он добавил, что задержанный мог так заявить из хулиганских побуждений.

«Злоумышленник производил впечатление нетрезвого, однако регламент обязывает проводить проверку такого рода заявлений», — сказал источник.

По его словам, «пока опасных предметов не обнаружено».