Зять полковника Захарченко признал «бесхозные» миллиарды своими

Владимир Разгонов, муж сестры полковника МВД Дмитрия Захарченко, в суде допустил, что найденные у его жены 9 млрд руб. могут принадлежать ему. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что свидетель заявил об этом с серьезным выражением лица, однако прокурор Сергей Бочкарев не скрывал смеха.

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«Я не знаю, нужно у супруги спросить, скорее всего, да», — сказал Разгонов, отвечая на вопрос судьи о том, не он ли владелец этих денег.

По словам свидетеля, он «хорошо зарабатывал до армии и после армии»: владел четырьмя кинозалами на Украине, а в Ростовской области занимался ремонтом квартир под продажу.

При этом Разгонов не смог вспомнить, сколько наличных хранилось у них дома.

«Я математикой не занимался, мое дело — деньги зарабатывать», — отметил он.

Он также заявил суду, что «хоть сейчас за четыре месяца» заработает $1,5 млн.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали о «тетрадочке», в которой мать Захарченко вела учет денег.