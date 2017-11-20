Примерно 15% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за сутки

За прошлые сутки в столице выпало около 15% месячной нормы осадков, передает телеканал «360».

Метеостанция на ВДНХ зафиксировала восемь миллиметров осадков, сообщил Гидрометцентр России.

Ноябрьская норма осадков равна 58 миллиметрам. С начала месяца в Москве выпал 41 миллиметр осадков, что равно 70% месячной нормы. Прогнозируется, что во вторник, 21 ноября, выпадет особенно много осадков, в основном, в виде снега.

В Подмосковье также был побит суточный рекорд по осадкам. Так, в Павловском Посаде зафиксировали восемь миллиметров, в Михайловском и Тушино — семь миллиметров, в Немчиновке и Королеве — шесть миллиметров.