NASA показало, как изменилась земля за 20 лет

Анимационный ролик, рассказывающий о последствиях изменения климата, создали сотрудники американского космического агентства, передает телеканал «360».

Видео охватывает перемены, произошедшие за последние 20 лет.

Ролик опубликовал на YouTube-канале NASA Goddard.

Реклама

При создании видео использовались спутниковые снимки. Самые ранние фотографии были сделаны в 1997 году.

Глядя на показанные в ролике изменения размера ледников и снежных покровов на планете, можно заметить, что за два десятилетия Арктика стала более зеленой, а в ряде районов образовались «биологические пустоты».