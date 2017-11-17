В Москве эвакуируют ТЦ «Райкин Плаза» из-за угрозы взрыва
На северо-востоке Москвы эвакуируют посетителей и сотрудников торгово-развлекательного комплекса «Райкин Плаза» в связи с поступлением сообщения об угрозе взрыва, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва ТРЦ «Райкин Плаза», расположенного по адресу: ул. Шереметьевская, д. 6, корп. 1. В данный момент проводится эвакуация людей из здания», — сказал он.
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На место прибыли оперативные службы, проводится проверка.
Накануне из приемной Госдумы в центре Москвы эвакуировали порядка 200 человек после анонимного звонка о «минировании».