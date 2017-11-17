В течение трех лет в Балашихе появятся три новые школы

В Балашихе в 2018 году начнут проектирование двух пристроек к школам на 1000 мест и трех школ на 2475 мест, передает телеканал «360».

Как сообщил начальник управления строительного комплекса администрации города Сергей Лукичев, в 2018 году начнется проектированию пристройки на 600 мест к школе № 8 на улице Юннатов в Южном Кучине, пристройки на 400 мест к школе № 30 на улице Летной в микрорайоне Авиаторов. Кроме того, начнется проектирование школы на шоссе Энтузиастов, где ранее располагалась школа-интернат, и в Ольгино на месте бывшего госпиталя КГБ в общей сложности на 2200 мест. Также по поручению главы Балашихи Сергея Юрова начнется проектирование школы на 275 мест в жилом комплексе «Леоновский парк». По словам Сергея Лукичева, в настоящий момент ведутся работы по подготовке конкурсной документации.

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Согласно плану, строительству социальных объектов начнется в конце 2018 года, а завершится реализация программы до начала 2021 года.

В Балашихе ведется строительство пристройки на 300 мест к школе № 2 на улице Кудаковского и школы на 550 мест в микрорайоне 1 Мая. Ранее Сергей Юров проверил ход строительства этих соцобъектов. По словам главы Балашихи, в 2018 году помимо возведения новых школ начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в бывшем военном городке — микрорайоне Заря.