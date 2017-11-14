Украинские борцы с коррупцией отвергли обвинения в коррупции

Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отвергло обвинения от НАБУ - другого местного антикоррупционного ведомства. Соответствующее заявление агентство опубликовало в фейсбуке.

«Подчеркиваем, что распространенная информация <...> является личной атакой на председателя, членов и коллектив Национального агентства и попыткой дискредитации успешно начатой антикоррупционной реформы на Украине», — следует из сообщения.

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В ведомстве подчеркнули, что обратятся в суд для опровержения этих данных.

Ранее стало известно, что НАБУ возбудило уголовное дело в отношении руководства НАПК по подозрению во взяточничестве. Президент Украины Петр Порошенко призвал стороны не наносить ущерб общественным интересам.