В Кемерово молодого человека не пустили в караоке из-за кроссовок

Подростка не пустили в кемеровское караоке из-за кроссовок цвета хаки
Инцидент Кузбасс/VK

В Кемерово 18-летнего юношу не пустили в караоке с семьей, потому что он был в кроссовках цвета хаки. Об этом его мать рассказала паблику «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте».

В субботу, 28 февраля, семья решила посетить караоке-клуб Vibe на Кузнецком проспекте.

Около 22:20 родственники подошли ко входу в заведение, но девушка-администратор и охранник отказали сыну женщины в посещении из-за нарушения дресс-кода.

«Он не был одет в камуфляж, но они пояснили, что вход в камуфляже и ботинках цвета хаки запрещен. Такие правила неуместны», — считает кемеровчанка.

Женщина утверждает, что пьяных девушек, стоявших у входа, в заведение пропустили, хотя правилами это тоже запрещено, и настаивает на проведении проверки по факту инцидента.

Ранее лишившегося части ноги ветерана СВО дважды не пустили в российский бар.

 
