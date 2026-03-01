Стала известна судьба еще двух пропавших в Прикамье туристов

В Пермском крае спасатели обнаружили тела еще двух туристов, числившихся пропавшими. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Нашли тела еще двоих пропавших туристов», — отметил собеседник агентства.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщило, что поиски группы завершены.

До этого, 1 марта, были обнаружены три человека из этой тургруппы. Один из туристов выжил, но получил сильное переохлаждение, двоих спасти не удалось.

27 февраля стало известно об исчезновении в Пермском крае группы из пяти человек, совершавших 100-километровый снегоходный маршрут от деревни Золотанки до плато Кваркуш. Telegram-канал Mash ранее сообщал, что туристическая группа не зарегистрировала свой поход в МЧС. В свою очередь источник телеканала RT в правоохранительных органах предположил техническую неисправность в качестве возможной причины трагедии.

