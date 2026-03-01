В Иране заявили об ударе США и Израиля по больнице

Fars: Израиль и США нанесли удары по больнице армии Ирана и зданию КСИР

Израиль и США нанесли удары по больнице армии Ирана и зданию Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в Тегеране. Об этом пишет иранское агентство Fars.

«Сегодняшние атаки США и Израиля на Тегеран были нацелены на армейский госпиталь и здание КСИР», - говорится в сообщении.

Также, по данным агентства, были нанесены удары по некоторым подразделениям КСИР — отделениям народной милиции «Басидж» в столице Ирана, они стали мишенями американских и израильских истребителей.

В результате атаки, как утверждается, получили повреждения и жилые дома вокруг этих объектов. Информация о пострадавших пока не поступала.

28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по объектам в Иране, в том числе по Тегерану, Пентагон назвал операцию «Эпическая ярость». В ответ Иран совершил ряд ракетных ударов по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

После произошедшего в Пакистане и Ираке, где, как и в Иране, живут много шиитов, вспыхнули волнения.

Ранее в Совфеде РФ заявили, что Трамп совершил роковую ошибку для своего президентства.