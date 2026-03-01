Матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» прервали из-за угрозы атаки БПЛА

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и нижегородским «Торпедо» был прерван в середине третьего периода из-за угрозы атаки БПЛА.

Встреча на стадионе «Большой» проходила при счете 1:1. На 17-й минуте первого периода счет открыл нападающий хозяев Уильям Биттен. Зрителей попросили покинуть трибуны и проследовать в укрытия.

До этого Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Из-за этого в СМИ появилась информация, что матч может быть отложен.

Несколько дней назад матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА также был отложен из-за угрозы БПЛА, зрителей эвакуировали с трибун ледовой арены. Матч будет доигран в Москве. 1 марта был на полчаса перенесен старт матча Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо», в Новороссийске также звучит воздушная тревога. Из-за этого игра пройдет без зрителей.

«Сочи» с 40 очками занимает11-е место в Западной конференции. «Торпедо» с 76 очками располагается на четвертой строчке.

Ранее начало матча РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» перенесли.