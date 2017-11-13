В Кремле знают о местонахождении не явившегося в суд Сечина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, не явившийся утром в суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, примет участие в российско-турецких переговорах в Сочи. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Ранее о том, что Сечин приедет в Сочи, изданию сообщили источник, близкий к делегации, и знакомый самого директора «Роснефти».

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В пресс-службе компании не стали комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что Сечина повторно вызвали в суд по делу Улюкаева.