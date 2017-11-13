Сечина повторно вызвали в суд по делу Улюкаева

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Суд принял решение о переносе допроса главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Удовлетворить ходатайство защиты, направить повторно повестку свидетелю Сечину», — огласила решение судья.

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Сообщается, что допрос был перенесен на 15 ноября.

Ранее сообщалось, что Сечин не явился на допрос по делу Улюкаева.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с заседания Замоскворецкого суда Москвы.