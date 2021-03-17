ФСБ задержала в Адыгее террориста из Центральной Азии

Федеральная служба безопасности провела спецоперацию в республике Адыгея. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, был задержан сторонник «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

Приезжий из Центральной Азии сознался в намерении устроить теракт — взрыв в местном ТЦ. Сотрудники спецслужбы в ходе обыска дома у задержанного обнаружили компоненты самодельной бомбы, начиненной поражающими элементами.

Изучив смартфон и компьютер задержанного, силовики нашли «значительное количество террористического контента», в том числе различные инструкции. Кроме того, в квартире у террориста обнаружены флаг ИГ и карта Майкопа, на которой были отмечены потенциальные объекты для террористической атаки. У исламиста также нашли поддельные миграционные документы. По итогам спецоперации возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.

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11 марта в Махачкале силовики ликвидировали боевика, который планировал теракт. По данным спецслужб, у него было оружие с боеприпасами и готовый к применению «пояс смертника».

17 февраля ФСБ сообщила о задержании исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе. По данным спецслужбы, они вербовали последователей, хотели создать халифат и бороться с «неверными». В ходе обысков у исламистов нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом Калашникова, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. Кроме того, обнаружен пояс смертника, начиненный поражающими элементами.

27 января ФСБ в Калужской области раскрыла и задержала членов подпольной ячейки радикальных исламских террористов. По данным силовиков, участники террористического подполья «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», намеревались разрушить «институты светского общества» и свергнуть действующую власть.

Задержанные также вели пропаганду среди жителей региона и вербовали в свои ряды местных мусульман. В квартирах, где жили террористы, сотрудники ФСБ провели обыски. Были найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации, а также пропагандистские материалы. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, также возбуждено уголовное дело.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что за прошлый год российские спецслужбы предотвратили 41 теракт.

Благодаря работе правоохранителей была пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. За время операций были ликвидированы почти 50 преступников, а 198 боевиков и 591 пособника задержали. Глава спецслужбы подчеркнул, что силовики спасли жизни тысяч людей.

За последние 10 лет, по словам Бортникова, спецслужбы и правоохранители предотвратили 200 терактов по всей России. При этом он уточнил, что если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких преступлений, то в 2020 году этот показатель вырос до 96%. Кроме того, глава ФСБ обратил внимание, что за этот же период количество преступлений террористической направленности, в частности, взрывы, захваты заложников, убийства, сократилось в 260 раз: в 2010 году их было 779, в 2020 — 3.