Бутылка с «Новичком»: МВД ищет помощницу Навального

Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщило о намерении опросить помощницу блогера Алексея Навального Марину Певчих рамках проверки информации о его возможном отравлении.

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Сейчас полиция устанавливает местонахождение Певчих, при этом, известно, что постоянным местом ее жительства является Великобритания.

Следователи указывали на необходимость побеседовать с Марией еще в Омске в середине августа, но она уклонилась от дачи объяснений и улетела в Германию.

«Она не отвечает на вопросы следователя о том, зачем и каким именно способом вывозились предметы, взятые сотрудниками Фонда по борьбе с коррупцией из номера гостиницы в Томске, в котором проживал Навальный», — поясняется в комментарии правоохранителей.

Особый интерес российского следствия вызывает тот факт, что немецкие специалисты якобы нашли следы нервно-паралитического отравляющего вещества группы «Новичок» именно на бутылке, привезенной Марией.

При этом, при прохождении Певчих предполетного досмотра в новосибирском аэропорту Толмачёво, куда они с Албуровым приехали из Томска на машине, ни в ее чемодане, ни в рюкзаке вообще не было никаких бутылок. Не было ничего подобного и у Албурова. Навальный же на тот момент был уже госпитализирован.

«После прохождения предполетного досмотра Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта купила бутылку воды «Святой источник», объемом 500 мл, с которой она прилетела в Омск», — указали в полиции.

Помимо этого, Управление МВД имеет вопросы и к самому статусу Марии, поскольку ни в одном документе ФБК, относящемся к трудоустройству, она вообще не упоминается.

«Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес. В четвертом запросе, направленном в Берлин, есть и другие весьма серьезные и значимые для следствия вопросы. Мы не понимаем и не принимаем бездействия наших иностранных коллег», — сетует сибирская полиция.

Кроме того, УМВД возбудило уголовное дело за ложное сообщение о минировании районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков, аэропорта следователем отдела полиции №4 УМВД России по Омску.

Дело расследуется по ч. 2. ст. 207 Уголовного кодекса РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», максимальная санкция по которой – лишение свободы на 5 лет.

При этом, следователи не исключают, что мнимое «минирование» было проведено именно 20 августа для того, чтобы помешать экстренной посадке рейса, на котором летел Навальный.

Уже известно, что сообщения злоумышленников были отправлены с сервера, расположенного в Германии. Представление с просьбой посодействовать в этом расследовании Генеральная прокуратура РФ отправила немецким коллегам.

Отдельно МВД указало, что информация о минировании аэропорта не разглашалась полицией.

«Откуда у господина Навального, находившегося в клинике Sharite и — по сообщениям оттуда — только пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, нигде не было», — задается вопросом российское следствие.

Навального госпитализировали в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва. Блогер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в ФРГ и почти сразу в его организме были «обнаружены следы «Новичка». Берлин пригрозил санкциями против России.

Сам пострадавший заявил, что его могли отравить только сотрудники Федеральной службы безопасности или Службы внешней разведки.

Директор СВР Сергей Нарышкин эти заявления «тупой русофобской пропагандой» и напомнил, что, когда Навальный находился в России, в его организме какие-либо токсичные вещества отсутствовали.

«Омские специалисты не нашли никакого токсиканта ни из числа медицинских препаратов, ни фосфоро-органических соединений, ни числа наркотических веществ, ни спиртов и их производных», — подтвердил «Газете.Ru» главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Навальный работает в интересах спецслужб Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с блогером сейчас работают инструкторы ЦРУ.