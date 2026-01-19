В Кремле подтвердили, что Путина пригласили в «Совет мира» по Газе

Песков: Путин получил предложение войти в «Совет мира» по Газе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил информацию о приглашении президента РФ Владимира Путина в «Совет мира» по ситуации в секторе Газа.

«Путин получил предложение войти в «Совет мира» [по Газе]. Мы изучаем детали предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить нюансы», — поделился Песков.

19 января помощник-пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай сообщил, что президент Казахстана Камым-Жомарт Токаев получил от президента США Дональда Трампа официальное приглашение войти в состав «Совета мира» по Газе.

Токаев подтвердил стремление Казахстана «внести посильный вклад в достижение прочного мира на Ближнем Востоке, упрочения межгосударственного доверия и глобальной стабильности».

16 января Трамп заявил о формировании «Совета мира», который будет контролировать восстановление анклава и работу временной палестинской организации. По словам американского президента, он подержал в качестве председателя «Совета мира» недавно назначенное палестинское технократическое правительство.

Ранее CNN сообщил, что Нетаньяху может попросить у США одобрения еще одной операции в Газе.