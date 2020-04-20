Где растет, где убывает: опубликована демография регионов РФ

Численность населения с 2017 года выросла в 24 регионах Российской Федерации. Как сообщается в инфографике РИА «Новостей», самый большой прирост зафиксирован в Ингушетии.

Естественный прирост населения в республике составил 19,3 тыс. человек за 2017-2019 годы. Миграционный – 7 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2020 года, численность населения в Ингушетии составляет 507 тыс. человек.

Кроме того, больше жителей стало в Севастополе и Ленинградской области. Там численность населения выросла за счет миграции: почти 24 тысячи переехали в крымский город федерального значения и около 112,6 тыс. человек — под Санкт-Петербург.

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Высокий естественный прирост населения отмечен в Чечне — там с 2017 года он составил 68,5 тысячи человек. Миграция, напротив, в отрицательных значениях – около 8 тыс. человек покинуло регион. Крайне положительные результаты по обоим показателям – как естественному, так и миграционному приросту – показывает Тюменская область. В полуторамиллионный регион за два года приехало почти 47 тыс. человек, а по рождаемости прирост составил 12,9 тыс. человек. В Москве естественный прирост — 41,6 тыс. человек, переехали в столицу 257,3 тыс. человек. В Подмосковье — естественная убыль в 30,2 тыс. человек, а миграционная прибыль — 298 тыс. человек.

Минимальный прирост зафиксирован в Бурятии, Сахалинской области и Ненецком автономном округе.

В целом по РФ естественный прирост населения показывает отрицательные значения — 673,9 тыс. человек. Миграционный прирост составляет 622,6 тыс. человек — с 2017 по 2019 годы. В 26 регионах России численность населения выросла, а в 59 субъектах сократилась.

В конце февраля президент России Владимир Путин в рамках проекта «20 вопросов Путину» ТАСС рассказал, почему в стране происходит естественная убыль населения. По его словам, снижение числа российских граждан связано с девяностыми годами, когда в стране рождалось меньше детей. Путин пояснил, что сейчас эти дети уже выросли и сами становятся родителями, но образуется «демографическая яма».

Путин отметил, что общая продолжительность жизни в стране растет: с 65,3 лет в 2000 году до 73,4 лет в 2019 году. Ко всему прочему, снижается и уровень смертности. Если в 2000 году этот показатель достигал 15,3 на тысячу человек, то в 2019 году он составил 12,3.

За неделю до этого Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года. Обновленный прогноз министерства был внесен в Государственную Думу вместе с поправками в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Согласно прогнозу министерства, число жителей России составит 146,8 миллионов, а не 147 миллионов. Кроме того, прогноз численности понижен на 2021 год — до 147 миллионов со 147,3 миллионов человек, на 2022 год — до 147,2 миллионов со 147,7 миллионов.

Также прогнозируется пониженная численность населения трудоспособного возраста. В 2020 году — 82,4 миллиона человек вместо 82,5, в 2021-м — 82,9 миллиона человек вместо 83, в 2022-м — 83,4 миллиона человек вместо 83,7.

15 января Владимир Путин заявил, что прямая угроза демографическому будущему — низкие доходы населения. Об этом российский президент сказал в ежегодном послании к Федеральному собранию.

По его словам, страна вступила в сложный демографический период — около 70-80% российских семей имеют маленькие доходы. При этом большинство из них — это семьи с детьми. Глава государства назвал эту проблему острейшей.

«Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов... Рождаемость вновь падает — вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия», — отметил Путин. Он также предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года.