На Западе заявили, что американские ПВО получили способность сбивать цели за спиной

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot получили возможность сбивать цели у себя за спиной. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

Авторы публикации подчеркивают, что советские и российские зенитные комплексы умеют сбивать подобные цели с 1978 года.

Как рассказал подполковник Стивен Мёбес, новая ракета-перехватчик с большей дальностью и высотой полета сможет делать то, что называют «выстрелом через плечо».

Отмечается, что американские системы Patriot оказались неэффективны против российских «Искандеров» и «Кинжалов». «Искандеры» маневрируют в полете и атакуют с разных сторон, а «Кинжалы» набирают слишком большую скорость для перехвата.

8 декабря конгресс США предложил увеличить бюджет программы на ракеты Patriot. Законопроект о расходах на оборону Соединенных Штатов в следующем году предполагает увеличение финансирования программы усовершенствования ракетных систем (MSE) более чем на $1,7 млрд.

Ранее на Украине сообщили о критической ситуации с ракетами Patriot.