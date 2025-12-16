На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Граничащие с Россией страны Европы попросили у ЕС деньги на оборону

Politico: граничащие с РФ страны Европы хотят, чтобы Евросоюз выделил им деньги
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Граничащие с Россией европейские страны хотят, чтобы Евросоюз выделил им деньги. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей правительств европейских стран.

По словам одного из источников издания, лидеры восьми стран, граничащих с российской стороной, воспользуются саммитом в Хельсинки, который пройдет 16 декабря, чтобы добиться выделения средств на оборону в следующем долгосрочном бюджете объединения.

Источник добавил, что страны Европы хотят от ЕС предоставления новых финансовых возможностей, основанных на солидарности.

До этого генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем призвал Евросоюз (ЕС) увеличить расходы на обороны, на случай «сражения» с Россией.

11 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола заявил, что Россия готова письменно зафиксировать, что не имеет агрессивных планов в отношении стран Евросоюза и НАТО. Он добавил, что это должно быть сделано на коллективной, взаимной основе. При этом Лавров подчеркнул, что в случае агрессии со стороны ЕС, Россия ответит.

Ранее Путин заявил о невозможности нанести поражение России.

