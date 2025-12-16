Напавшего на школу в Подмосковье задержали

Подростка, который напал с ножом учеников Успенской школы, задержали

Подростка, напавшего с ножом на Успенскую школу в подмосковном поселке Горки 2, задержали. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, кабинет, в котором он заперся с одним из учеников, взял штурмом спецназ. Предварительно, заложник не пострадал.

«Нападавшего только что погрузили в машину полиции, он был без верхней одежды», — пишет SHOT.

По его информации, нападение на учеников совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. В результате его действий пострадали не менее четырех человек, включая охранника.

Количество пострадавших уточняется. Детей из школы эвакуировали, часть из них вышла из школы самостоятельно. На месте находятся несколько скорых, сотрудники силовых подразделений.

Накануне похожий инцидент произошел в Петербурге. Там ученик напал на учительницу математики. Пострадавшая была госпитализирована в больницу, она находится в реанимации.

