Сын Трампа объявил о помолвке

Старший сын президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший — объявил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон, с которой начал встречаться в 2024 году. Об этом сообщила американская журналистка Лаура Лумер в социальной сети X, опубликовав видеофрагмент с парой.

«Она сказала да», — поделился новостью бизнесмен.

По данным издания Page Six, отношения между Трампом-младшим и Андерсон начались после его расставания с невестой, экс-ведущей Fox News Кимберли Гилфойл.

Информацию о предложении подтвердили в клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, который принадлежит семье Трампа. Отмечается, что там Андерсон видели с новым кольцом с большим бриллиантом на безымянном пальце левой руки.

В период с 2015 по 2018 годы Дональд Трамп-младший был женат на модели Ванессе Хейдон, от которой у него пятеро детей.

Беттине Андерсон 37 лет, она родом из Палм-Бич. Девушка не только модель, но еще и соосновательница благотворительной организации The Paradise Fund, которая занимается поддержкой детей и защитой окружающей среды.

Ранее Трамп прокомментировал заявление сына о возможном отдалении США от Украины.