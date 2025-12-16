Рядом со звездой «Криминального чтива» нашли загадочную записку

Рядом с найденным без сознания актером Питером Грином нашли загадочную записку. Об этом сообщает Mirror.

В рукописном послании упоминалась ирландско-американская банда, орудовавшая в Нью-Йорке в 1970-х годах — «Уэсти».

«Я все еще Уэсти», — написал Грин.

Сосед актера рассказал, что 60-летний Грин был найден 12 декабря на полу лицом вниз с травмой лица и следами крови. Полиция пока не рассматривает криминальную версию случившегося.

Известно, что будущий актер сбежал из дома в 15 лет и жил на улицах Нью-Йорка, где пристрастился к наркотикам и, в конце концов, стал торговать ими. В том же году он обратился за лечением от зависимости. Он окончил Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке и начал карьеру с эпизодических ролей

Широкую известность Грин получил в 1990-е годы благодаря ролям охранника-садиста Зеда в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» 1994 года и гангстера Дориана Тирелла в фильме «Маска». Также сыграл в фильмах «Бриллиантовый полицейский» и «Охотник за головами».

