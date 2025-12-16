На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МВД предупредило о мошенниках, требующих демонстрацию экрана телефона

МВД: мошенники получают доступ к данным жертв через функцию демонстрации экрана
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать функцию «демонстрация экрана» на телефонах, выдавая себя за работодателей или сотрудников службы безопасности, чтобы получить доступ к личной информации пользователей. Об этом сообщили в управлении МВД РФ по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве напомнили, что есть значительные риски демонстрации экрана при общении с незнакомыми людьми. Злоумышленники предлагают включить функцию якобы для проверки лояльности сотрудника или подтверждения отсутствия связей с конкурентами. При этом пользователя просят последовательно показать личные чаты в мессенджерах (Telegram, WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), VKontakte), настройки конфиденциальности и активные сеансы, а также геолокацию через картографические сервисы (Google Карты, Яндекс.Карты).

Таким образом, под видом формальной процедуры мошенники в реальном времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации, что позволяет похищать личную информацию и использовать ее в преступных целях.

Ранее россиянам в преддверии Нового года рассказали о распространенных мошеннических схемах.

