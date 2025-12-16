«Все хорошо»: в подмосковной школе прокомментировали ситуацию с нападением на учеников

В школе в Одинцово подтвердили информацию о нападении подростка с ножом

В Успенской СОШ подтвердили факт нападения школьника с ножом на других учащихся. Об этом руководство школы сообщило Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Там заявили, что инцидент произошел в корпусе учебного заведения в поселке Горки-2, но сейчас в школе «все хорошо». Родители учеников получат дополнительную информацию в школьных чатах.

Сегодня, 16 декабря, подросток в балаклаве и с ножом устроил расправу в одной из школ в Одинцовском городском округе. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

По предварительным данным, от действий несовершеннолетнего пострадали три ученика и охранник, одного ребенка не спасли. Учеников эвакуировали.

Ранее стало известно о состоянии учительницы, пострадавшей от рук школьника в Петербурге.